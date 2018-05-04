Frosinone - Carpi maç önü

Frosinone ve Carpi, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Frosinone 65 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Carpi 51 puanda ve 10. sırada. Frosinone, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Carpi, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 274. İddaa'da Frosinone kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Carpi kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Frosinone son haftadaki Carpi müsabasında 0-1 yenildi.

Carpi ise Frosinone karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Frosinone, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Frosinone, kendi sahasında 37 gol attı, 22 gol yedi.

Carpi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Carpi, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.