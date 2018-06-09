Frosinone - Cittadella maçı öncesi rakamlar

Frosinone ve Cittadella, 10 Haziran 2018 Pazar günü İtalya Serie B Yükselme Play Off Yarı Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 1 puanlı Frosinone 2. sırada bulunuyor, Cittadella 1 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Frosinone, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Cittadella, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 313 kodlu maçı oynayanlar; Frosinone galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, Cittadella galibiyet oranı 3.30. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Frosinone son hafta oynanan Avellino maçında 1-1 berabere kaldı.

Cittadella, Palermo karşılaşmaında 0-3 kazandı.