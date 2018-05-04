FSV Zwickau - Fortuna Köln maçı rakamları

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. FSV Zwickau, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Fortuna Köln takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. Maç öncesi FSV Zwickau 38 puanla 16. sırada, Fortuna Köln 54 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi FSV Zwickau, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fortuna Köln son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 262 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FSV Zwickau kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Fortuna Köln sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

FSV Zwickau son haftadaki Duisburg müsabasında 5-1 yenildi.

Fortuna Köln ise Mainz 05 II maçında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan FSV Zwickau, 23 gol attı ve 24 gol yedi.

Fortuna Köln, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Fortuna Köln, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.