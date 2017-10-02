FT: Orta Doğu'da yeni bir savaşı önlemenin tek yolu gerçekçi müzakereler

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, halihazırda çalkantılı bir dönemden geçen Orta Doğu'da Türkiye ve İran'ın da katılımıyla Araplar ile Kürtler arasında yeni bir savaşın başlamaması gerektiğini, bu nedenle de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun sonuçlarının kontrol altında tutulması gerektiğini yazdı.
FT'nin Pazartesi günkü sayısında yer alan "Kürdistan için çatışma çıkmasını engellemek için diplomasiye başvurulmalı" başlıklı baş yazısında, IKBY referandumunun zamanlaması "talihsiz" olarak nitelendirilirken, "IKBY'nin kurnaz Başkanı" olarak tanımlanan Mesud Barzani'nin hesap hatası yapmış olabileceği vurgulandı.
Yazıda, Barzani'nin Kürtlerin hem Suriye hem de Irak'ta Irak Şam İslam Devleti'ne mücadele yürütmesinin avantajını kullanmak istediği için referandumda ısrarcı olduğu ancak IŞİD'in yenilgiye uğramasıyla birlikte bu kozun da ortadan kalkacağı ifade edildi.
FT, "IKBY'nin yanında bir de Suriye'nin kuzeyinde bir başka Kürt devletinin kurulma aşamasında olmasından rahatsızlık duyan ve bu ayrılıkçı düşüncelerin kendi Kürt azınlıklarına yayılmasından korkan Türkler ve İranlılar, agresif bir şekilde düşmanlık gösteriyor. Aynı şekilde Bağdat ve İran destekli Şii milisler de Barzani'nin provokatif bir şekilde referanduma dahil ettiği ve farklı etnik grupları içinde barındıran Kerkük etrafında çatışmalara girmeye başladı" diye yazdı.
'Bundan sonra tansiyonu düşürücü adımlar atılmalı'
FT, bundan sonraki aşamada IKBY ile merkezi Irak yönetimi arasında görüşmelere başlanarak, tansiyonu düşürücü adımlar atılması gerektiğini belirtti ve yazıyı şu görüşlerle noktaladı:
"Barzani de zaten Irak'ın kuzeyindeki bağımsız bir Kürdistan'ın Bağdat ile anlaşma sağlanmadan uzun ömürlü olamayacağını biliyor.
"Kerkük ve diğer çekişmeli bölgelerde ayrı bir referandumun düzenlenmesi gerekiyor. Savaş sonrası yazılan anayasa, 2007 yılında Kerkük'te referanduma gidilmesini öngörüyordu ancak bu oylama yapılamadı. Varılacak uzlaşmanın güç ve Kerkük'ün petrol gelirlerinin paylaşımı esasına dayanması muhtemel.
"IKBY'nin geleceği, bir aşamada, halihazırda kendi öz yönetimlerini kuran ve örneğin Rusya'nın da federal bir Suriye içerisinde merkezi yönetimin bazı yetkilerini devrettiği bölgelere dönüştürülmesini önerdiği Kürt kantonlarının geleceğiyle kesişecek.
"Tüm bu denklemin doğru bir şekilde çözülmesi mucize olur. Yanlış bir şekilde çözümü ise felaket getirir."
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