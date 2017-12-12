FT: Türkiye ekonomisi nasıl beklentilerin üzerinde büyüdü?

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İngiliz Financial Times gazetesi, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 oranında büyümesini sayfalarına taşıdı.

FT, bu rakamın uzmanların beklentilerinin üzerinde çıktığına dikkat çekti.

Gazeteye konuşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Hatice Karahan, "büyümenin, zor bir yıl olan 2016'dan sonra Türk ekonomisinin toparlandığını gösterdiğini" belirtti.

Yaşananı "sağlam bir iyileşme" olarak tanımlayan Karahan, "Yatırımlar geri geliyor, bu dönemim en iyi haberi bu" dedi.

Başdanışman Karahan, yatırımların talep yönünden büyümeye yüzde 3.6 katkı sağladığını, hane halkı tüketiminin katkısınınsa yüzde 7 olduğunu belirtti.

Karahan ayrıca, hükümetin, büyüme ve istihdamı artırıp Türkiye'nin ithal enerjiye bağımlılığını azaltacak stratejik ve seçilmiş sektörler için ek teşvik planları yaptığını aktardı.

FT, güçlü rakamlara rağmen birçok uzmanınsa büyümenin sürdürülebilirliğini sorguladığını yazdı.

Gazeteye konuşan, danışmanlık şirketi GlobalSource Partners'tan Atilla Yeşilada, özel sektör yatırımlarının çok düşük bir seviyeden doğru yukarı çıktığını, bu yüzden yükseliş yaşandığını belirtti ve ekledi: "Bu bir iyileşme ancak iş dünyasının OHAL'i (Olağan üstü hâl) atlattığını söylemeyiz".

FT, bazı yönetici ve uzmanların, en az 11 milyar dolarlık mal varlığına el konulan OHAL sürecinin, yatırımcılarda belirsizlik ve tedirginliğe neden olduğunu düşündüğünü aktarıyor.

Gazeteye konuşan başka bir isim, yatırım bankası İnan Demir ise büyümenin yapısının 'çok dengesiz' olduğunu belirtmiş: "Büyümeyi kredi yönlendiriyor. Kredi büyümesi o kadar büyük ki yurtiçi talebi arttırıyor. Bu, ekonomideki en büyük dengesizlik".

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