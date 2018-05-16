HT Magazin'de yer alan habere göre, Sabah, “Devletimiz böyle bir görevi layık gördü, geri çevirmek olmazdı” derken Güner ise “MESAM ve MSG de tek bir çatı altında toplanmalı, tek vücut olmalı” diye konuştu.

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