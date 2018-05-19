Fujian - Hubei Huakaier maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fujian, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Hubei Huakaier takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:30. 17 puanlı Fujian 7. sırada bulunuyor, Hubei Huakaier 5 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Fujian, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hubei Huakaier son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 360 kodlu maçı oynayanlar; Fujian galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Hubei Huakaier galibiyet oranı 0.00.

Fujian son hafta oynanan Dalian Transcendence maçında 1-1 berabere kaldı.

Hubei Huakaier, Shanxi Jiayi karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Fujian, 11 gol attı ve 6 gol yedi.

Hubei Huakaier, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hubei Huakaier 0 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.