Fukuoka - Albirex Niigata maçı öncesi rakamlar

Japonya J2 Lig maçında Fukuoka ile Albirex Niigata, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. Fukuoka 35 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Albirex Niigata 21 puanda ve 15. sırada. Fukuoka son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Albirex Niigata son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 171 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fukuoka kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Albirex Niigata sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler.

Fukuoka son hafta oynanan Albirex Niigata maçında 4-2 kazandı.

Albirex Niigata ise Fukuoka karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Fukuoka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fukuoka, kendi sahasında 16 gol attı, 7 gol yedi.

Albirex Niigata, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Albirex Niigata, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.