Fukuoka - Ehime FC maçı istatistikleri

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Fukuoka, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Ehime FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. Maç öncesi Fukuoka 23 puanla 4. sırada, Ehime FC 10 puanla 21. sırada bulunuyor. Ev sahibi Fukuoka, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ehime FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 171 kodlu maçı oynayanlar; Fukuoka galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Ehime FC galibiyet oranı 4.60.

Fukuoka önceki hafta Fagiano Okayama mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Ehime FC, Renofa Yamaguchi karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Fukuoka, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 7 gol yedi.

Ehime FC, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ehime FC 3 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.