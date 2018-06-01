Fukuoka - Tokushima Vortis rakamlar

Japonya J2 Lig maçında Fukuoka ile Tokushima Vortis, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Fukuoka 29 puanla 3. sırada, Tokushima Vortis 22 puanla 10. sırada bulunuyor. Fukuoka, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tokushima Vortis son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 187 kodlu maçı oynayanlar; Fukuoka galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Tokushima Vortis galibiyet oranı 2.60.

Fukuoka son haftadaki Fagiano Okayama müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Tokushima Vortis ise Tokyo Verdy karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fukuoka, 15 gol attı ve 7 gol yedi.

Tokushima Vortis, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tokushima Vortis 5 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.