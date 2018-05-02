Fukuoka - Yamagata rakamlar

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Fukuoka, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Yamagata takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 08:00. Fukuoka 19 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Yamagata 12 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Fukuoka, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yamagata, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 514 kodlu maçı oynayanlar; Fukuoka galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Yamagata galibiyet oranı 0.00.

Fukuoka önceki hafta Fagiano Okayama mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Yamagata, FC Gifu karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Fukuoka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fukuoka, kendi sahasında 11 gol attı, 6 gol yedi.

Yamagata, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Yamagata, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.