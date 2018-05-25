Fulham - Aston Villa maç önü

Fulham ve Aston Villa, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship Yükselme Play Off Final maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Fulham, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Aston Villa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 189 kodlu maçı oynayanlar; Fulham galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Aston Villa galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Fulham son haftadaki Birmingham City müsabasında 3-1 yenildi.

Aston Villa ise Millwall maçında 1-0 yenildi.