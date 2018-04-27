Fulham - Sunderland maçı öncesi rakamlar

İngiltere Championship maçında Fulham ile Sunderland, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Fulham 85 puanla 3. sırada, Sunderland 34 puanla 24. sırada bulunuyor. Fulham, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sunderland, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 204 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fulham kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.00, Sunderland sahadan galip ayrılırsa 12.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Fulham son haftadaki Sunderland müsabasında 1-3 yenildi.

Sunderland ise Fulham maçında 1-3 kazandı.

Fulham, evinde 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 38 gol atıp 16 gol yedi.

Sunderland ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sunderland, 28 gol atarken 39 gol yedi.