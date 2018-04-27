Fulham - Sunderland maçı öncesi rakamlar

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Fulham, 27 Nisan 2018 Cuma günü Sunderland takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Fulham 85 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Sunderland 34 puanda ve 24. sırada. Ev sahibi Fulham, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sunderland, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 204. İddaa'da Fulham kazanır 1.05, berabere biter 6.00, Sunderland kazanır 12.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.70, üst 1.20 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Fulham önceki hafta Sunderland mücadelesinde 1-3 yenildi.

Sunderland ise Fulham karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fulham, 38 gol attı ve 16 gol yedi.

Sunderland ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sunderland, 28 gol atarken 39 gol yedi.