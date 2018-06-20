HT Magazin'de yer alan habere göre, çocukları kırmayarak itfaiyeci kostümü giyen ünlü oyuncu, “Onların yüzündeki mutluluğu görmek, böyle bir mutluluğa vesile olmak çok güzel bir duygu” diye konuştu.

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