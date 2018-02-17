Pratik ve besleyici somon füme sandviç tarifi, gün içerisinde ihtiyacınız olan birçok besini almanızı sağlayacaktır.

Füme somon sandviç malzemeler (İki adet)

2 dilim füme somon

2 adet bagel ya da çekirdekli simit

2 tatlı kaşığı tartar sos

2 yemek kaşığı krem peynir

1 tutam kıyılmış dereotu

1 domates (İnce ince dilimlenmiş)

1 adet kırmızı soğan

1 çay kaşığı

Füme somon sandviç nasıl yapılır?

Tartar sos, dereotu ve krem peyniri birbiriyle iyice harmanlayın. Enine ortadan ikiye böldüğünüz simidin iç yüzeylerine sürün.

2-3 parmak eninde dilimlediğiniz somonları krem peynirli harcın üzerine dizin. Hemen üzerine ince dilimlenmiş ve çekirdekli kısımları çıkarılmış domates dilimlerini yerleştirin. Onun üzerine de tuz ve karabiberle hafif lezzetlendirdiğiniz soğan dilimlerini koyun ve simidi kapatın. Füme somon sandviçleriniz hazır! Afiyet olsun...

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