Funda Alkayış, Survivor 2018 Gönüllüler takımında yer alıyor. Adıyaman’da beden eğitimi öğretmenliği yapan Funda Alkayış, dövüş sporlarında 27 kez Türkiye şampiyonu olmayı başarmıştır. Kadın yarışmacılar arasında en iyi performanslardan biri olan Survivor Funda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. İzleyiciler Funda Alkayış'ın hayat hikayesini merakla araştırıyor. Peki Funda Alkayış kimdir, kaç yaşındadır? İşte Funda Alkayış'ın hayat hikayesi...

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Alkayış, 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Alkayış, 2009 yıılında başladığı sporu hayatına dahil etti ve dövüş sporları olan Kick Boks, Wushu ve Muay-Thai ile uğraşmaktadır. Adıyaman’da beden eğitimi öğretmeni.

50 kiloda Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu elde etmiştir. 24 maçta 23 galibiyet 6 nakavt ile birçok başarıya imza atan Alkayış'ın 9 kez Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği ile üçüncülüğü bulunuyor.

Kick Boks sporunun bir tek erkekler üzerinde başarılı olmadığını kadınların da birçok erkekten bu spor dalında başarılı olduğunu belirten Alkayış, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yarışıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER