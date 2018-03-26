Funda Alkayış kimdir? Survivor, Gönüllüler takımında yer alan Funda Alkayış' ın hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Survivor başladığı günden bu yana Funda Alkayış büyük ilgi topladı. Peki, Funda Alkayış kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Funda nerelidir? İşte Funda Alkayış' ın hayat hikayesi...

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Alkayış, 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Alkayış, 2009 yıılında başladığı sporu hayatına dahil etti ve dövüş sporları olan Kick Boks, Wushu ve Muay-Thai ile uğraşmaktadır.

50 kiloda Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu elde etmiştir. 24 maçta 23 galibiyet 6 nakavt ile birçok başarıya imza atan Alkayış'ın 9 kez Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği ile üçüncülüğü bulunuyor.

Kick Boks sporunun bir tek erkekler üzerinde başarılı olmadığını kadınların da birçok erkekten bu spor dalında başarılı olduğunu belirten Alkayış, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yarışıyor.

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