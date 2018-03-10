Survivor kadrosu içerisinde en dikkat çeken isimlerden biri de Funda Alkayış oldu. Survivor 2018’de Gönüllüler takımında yer alan Survivor Funda’nın Kick Boks Dünya Şampiyonluğu bulunuyor. Güçlü fiziği ve hırslı yapısı ile yarışmada dikkat çeken isimlerden Funda Alkayış kadınlar arasında grafiği en yüksek sporcuların başında geliyor.İşte Survivor Funda Alkayış'ın merak edilenleri...

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Alkayış, 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Alkayış, 2009 yıılında başladığı sporu hayatına dahil etti ve dövüş sporları olan Kick Boks, Wushu ve Muay-Thai ile uğraşmaktadır.

50 kiloda Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu elde etmiştir. 24 maçta 23 galibiyet 6 nakavt ile birçok başarıya imza atan Alkayış'ın 9 kez Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği ile üçüncülüğü bulunuyor.

Kick Boks sporunun bir tek erkekler üzerinde başarılı olmadığını kadınların da birçok erkekten bu spor dalında başarılı olduğunu belirten Alkayış, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yarışıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER