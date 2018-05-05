HT Magazin'de yer alan habere göre, Uluyazı Kampusu’ndaki konserde üniversitelilerin yıl sonu heyecanına ortak olan şarkıcı, sahne performansıyla göz doldurdu.



Bir hayranının, “Çok güzel dans ediyorsun Funda Abla” sözlerine, “Sen beni bir de gençliğimde görecektin” diye yanıt veren

Bu Konu İle İlgili Haberler