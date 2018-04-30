‘SADAKATLİ VE SAYGILI OLUN’

HT Magazin'de yer alan habere göre, Adana konserinde Neşet Ertaş türküleri de seslendiren Funda Arar, erkek dinleyicilerine “Neşet Baba’nın dediği gibi; kadınlar insandır, erkekler insanoğlu... Neşet Ertaş’ın bu sözünün okullarda ders olarak okutulması lazım. Biz kadınlara iyi davranın. Sevin, sadakatli ve kadınların haklarına saygılı olun. Bir kadın en çok bunu bekler erkeklerden” diye seslendi.