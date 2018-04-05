HT Magazin'de yer alan habere göre, sadece kendi şarkılarından oluşan bir repertuvar hazırlayan ünlü şarkıcı Funda Arar'ın, konseri için modacı Songül Sarpbaş’a üç ayrı kostüm hazırlattığı öğrenildi.

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