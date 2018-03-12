HT Magazin'de yer alan habere göre, Funda Arar, ‘Yoluma Düşen Şarkılar’ turnesi kapsamında üçüncü konserini geçtiğimiz gün Malatya’da verdi.



Konser öncesi Hasankeyf’i dolaşan ünlü şarkıcı “Tarih boyunca birçok devlete ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hasankeyf’in sular altında kalacak olması ister istemez insanı üzüyor” dedi.



Konser esnasında çocuk hayranının sahnede kendisiyle türkü söyleme isteğini kırmayan Arar, düet sonrası küçük hayranını öptü.

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