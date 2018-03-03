HT Magazin'de yer alan habere göre, turnenin startını 8 Mart’ta Mardin’de vereceğini belirten ünlü şarkıcı, “9 Mart’ta Batman’da, 10 Mart’ta Malatya’da, 11 Mart’ta Gaziantep’te, 6 Nisan’daysa Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacağız. Bu turneyle özellikle belli bir bölgeye bağlı kalmaksızın Türkiye’yi dolaşacağız” diye konuştu.



ARABESK ALBÜM SÜRPRİZİ

Yeni albümünü de müjdeleyen Arar, “Çok sürprizli bir albüm oldu. Önce tamamen arabesk bir albüm yapasım geldi. Bu hep benden bekleniyordu ama çok uzun yıllardır ötelemiştim. Canım çekti ve yapmak istedim. Çok da güzel 2 yeni şarkı var, onları da bekletmek istemiyorum” dedi.