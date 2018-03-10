HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konser öncesi Down sendromlu çocukların çalıştığı kafeyi ziyaret edip onlarla birlikte kahvaltı yaptı.



Konsere, kendisini izlemeye gelen kadın dinleyicilerinin Kadınlar Günü’nü kutladıktan sonra başlayan Arar, bir ara Down sendromlu çocuklarla sahnede şarkı da söyledi.

Bu Konu İle İlgili Haberler