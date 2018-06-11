Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcunun Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Metin Uzun tarafından kıkırdak operasyonu geçirdiği bildirildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından rehabilitasyon süreci geçirecek olan Furkan'ın, sezon başı çalışmalarına başlayabileceği ifade edildi.