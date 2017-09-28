Furkan Aldemir: Ülkemi temsil etmek için ABD'ye gitmek isterim

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Furkan Aldemir, mücadele edecekleri ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak gelecek sezon adlarını THY Avrupa Ligi'ne yazdırmak istediklerini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Furkan Aldemir, yeni sezon hazırlıkları, yeşil-siyahlı ekibin hedefleri, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın performansı ve Slovenya'nın şampiyonluğunu değerlendirdi.

Yaz döneminde milli takımda yer aldığı için Darüşşafaka ile hazırlıklara geç katıldığını aktaran 26 yaşındaki uzun forvet, "Benden önce Antalya ve İstanbul'da kamplar yapıldı. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla iyi bir takımız. Mücadele etmeyi seven ve genç bir ekibiz. Başantrenör Blatt'in aynı sistemini oynamaya devam ediyoruz. Sistemi bildiğimiz için iyi bir sezon geçeceğine inanıyorum. Kalan hazırlık maçlarını da en iyi şekilde atlatıp lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda güzel bir sezon geçiririz." diye konuştu.

Yeni sezonda ULEB Avrupa Kupası'nda yarışacaklarını hatırlatan Furkan, "Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi. Orada oynamak daha heyecan verici. Bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğiz. Hedefimiz, Avrupa Kupası'nı kazanarak hem yeniden Avrupa Ligi'ne adımızı yazdırmak hem de Türkiye'ye bir kupa getirmek. Bu hedefe ulaşmak kolay olmayacak. Hiçbir zaman kolay olmadı. Bunun bilincindeyiz. Avrupa maçlarında ülkemizi ve takımımızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Furkan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin heyecan verici olduğunu aktararak, "Güçlü bütçeler ve takımlar var. Türkiye Ligi'nde 16 takımın tamamı da güçlü. Hangi deplasmana giderseniz gidin maça kesin yendik gözüyle bakamıyorsunuz. Her maçı ciddiye almamız lazım. Kaybedeceğimiz maçlar muhakkak olacaktır ama önemli olan motivasyonumuzu ve öz güvenimizi yüksek tutup, iyi bir şekilde devam etmek. Kolay değil ama heyecan verici bir lig olacak." şeklinde görüş belirtti.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAK İSTERDİK"

Furkan Aldemir, bir grup ile finallerine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı ve son 16 turunda elendikleri 2017 Avrupa Şampiyonası'nda daha iyisini yapmak istediklerini ancak başaramadıklarını aktardı.

Ay-yıldızlı basketbolcuların milli takım için fedadkarlıkta bulunduğunu anlatan Furkan, şunları kaydetti:

"Mücadele etmemiz gerekiyor. Herkes milli takım için fedakarlık yapıyor. Herkesin istediği şey, o formayı yukarı çıkarmak ve bayrağımızı göndere çektirmek. Bunun bilincinde geliyoruz. Biraz tecrübesiz ve genç bir takımdık. Bu dezavantajı avantaja çevirmek için mücadele etmemiz, enerjimizi ortaya koymamız gerekiyordu. Halkımızın sevdiği şey bu oldu. Daha iyisini yapmak isterdik. En azından ilk 8'i görüp oradan da yarı final ve final kovalamak isterdik ama istediğimiz olmadı. Şimdi Dünya Kupası elemeleri var. Aynı yapılanmada devam edeceğiz. Takımın beraber oynadıkça daha iyi olacağına inanıyorum. İnşallah bize olan güveni boş çıkarmayız."

"HEDEFİM YENİDEN NBA'DE OYNAMAK"

Milli basketbolcu, hedefinin yeniden NBA'de forma giymek olduğunu dile getirdi.

Darüşşafaka ile 2 yıllık sözleşmesi bulunduğunu anımsatan Furkan, "Her basketbolcunun hedefi ülkesini NBA'de en iyi şekilde temsil etmektir. İlk hedefim, Darüşşafaka'da başarılı olmak. Burada daha 2 yıllık sözleşmem var. Burayı en iyi şekilde geçirip, fizik ve mental olarak kendimi hazırlayarak yeniden ülkemi temsil etmek için ABD'ye gitmek isterim. İnşallah Allah beni bu hayalime tekrar kavuşturur ve bu sefer daha başarılı bir şekilde ülkemi temsil ederim." değerlendirmesinde bulundu.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'a transfer olan Cedi Osman ile Philadelphia 76ers'da forma giyecek Furkan Korkmaz'ın başarılı olacağına inandığını vurgulayan yeşil-siyahlı basketbolcu, şöyle devam etti:

"Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, milli takımı iyi geçirdi. İkisi de yetenekli ve NBA'de oynayabilecek bir basketbolcu. Cedi iyi bir takıma, Furkan ise genç ve kendisini gösterebileceği bir ekibe gitti. İkisinin de şansı çok yüksek. Onlara güveniyorum ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. İlk yıl geçiş aşaması nedeniyle kolay olmayacak. Onlar bunu en iyi şekilde atlacaktır diye düşünüyorum. Hidayet ağabeylerin yaptığı gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir."



"SLOVENYA'NIN ŞAMPİYONLUĞUNU BEKLEMİYORDUK"

Furkan Aldemir, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Slovenya'nın şampiyonluğunun beklenmediğini söyledi.

Slovenya takımının performansıyla şampiyonluğu hak ettiğini dile getiren milli basketbolcu, "Onlar için beklenmedik bir şampiyonluk oldu ama tebrik etmek gerekir. Gencinden tecrübelisine kadar çok iyi mücadele ederek büyük bir kupa aldılar. Hak ettikleri bir şampiyonluk oldu." yorumunu yaptı.

Furkan, Slovenya'nın güçlü takımları yendiğine değinerek, "Şampiyona öncesinde Slovenya ile bir hazırlık maçı yaptık. O maça göre şampiyon olacaklarını beklemiyorduk. Şampiyonaya hazır geldiler ve iyi başladılar. Grupları da kolay değildi ama namağlup çıktılar. Kendilerinden daha güçlü görünen takımları yendiler. Çok başarılı bir iş yaptılar. Bundan sonrası ne olur bilinmez ama inşallah onların kazandığı şampiyonluğu ellerinden almak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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