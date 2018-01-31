Adana, Elazığ ve Niğde'de yürütülen soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da arasında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmış, vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti.
Vakfın yönetim kurulu toplantısının yapıldığı odaya şifreli kapıdan girilebildiği belirlenmişti.
AA'nın haberine göre, valilikten yapılan yazılı açıklamada, vakfın faaliyetlerinin geçici men edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşleri doğrultusunda Anayasa’nın 33. ve Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesi gereğince, Adana ilinde bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Ocak tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir." denildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
AA'nın haberine göre, operasyonda vakfın Adana'daki genel merkezinin de aralarında bulunduğu 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Arama yapılan yerler arasında vakfın Adana'daki 4, Elazığ'daki bir temsilciliğinin yanı sıra yöneticilerin evleri de bulunuyordu.
Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alınmıştı.
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