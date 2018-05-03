Survivor 2017'de Ünlüler takımında mücadele eden Furkan Kızılay, yarışmanın çekildiği Dominik adasını ziyaret etti. Kızılay'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta Acun Ilıcalı ve Doktor Metin Kuş'un da aralarında bulundığı Survivor ekibi yer alıyor.

27 yaşında olan ünlü oyuncu paylaşımında "Dominik ziyaretimden güzel bir hatıra" notunu yazdı.

Survivor 2017'de yarışan Furkan Kızılay Ünlüler takımında yer aldı. Survivor'ın 30 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan bölümünde Sabriye, İlhan Mansız ve Furkan Kızılay eleme adaylarıydı. Ada konseyinde açıklanan SMS oylaması sonucunda Furkan Kızılay adaya veda eden isim olmuştu.