NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics ile Philadelphia 76'ers, ilk maçlarında karşı karşıya geldi. Boston Celtics, karşılaşmadan 95-89'luk üstünlükle ayrılırken geceye Furkan Korkmaz damga vurdu! Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan milli basketbolcumuz, 28 dakikaya tam 40 sayı sığdırdı!

Maç boyunca yüksek isabet oranıyla oynayan Furkan, 14 üç sayılık denemesinin 8'inde başarılı oldu! Milli basketbolcumuz ayrıca attığı 40 sayının yanında 6 ribanud, 2 asist ve 1 top çalmalık performans sergiledi.

TARİHE GEÇTİ!

Furkan Korkmaz, NBA Yaz Ligi tarihinde bu performansıyla tarihe geçti! Milli basketbolcumuz, bir maçta 40 sayı barajına ulaşan beşinci oyuncu oldu!