NBA’de Philadelphia 76’ers forması giyen milli forvet Furkan Korkmaz, 2019 FIBA Dünya Kupası Eleme Grubu maçları için geldiği İstanbul’da Habertürk’ten Gökhan Türe'nin sorularını yanıtladı.

NBA’deki ilk sezonunun, yaşadığı ciddi sakatlığa rağmen umduğundan iyi geçtiğini, hem kişilik hem de basketbol olarak olgunlaştığını dile getiren 21 yaşında ve 2.01 boyundaki genç yıldız, dev ligdeki serüvenini ve milli maçlara ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

‘10 KİLO BİRDEN ALDIM’

“Philadelphia 76’ers’a ilk geldiğimde 84 kiloydum. Şu anda 94 kiloyum. Oraya gitmeden önce herkes NBA’in çok farklı bir atmosfer olduğunu anlatıyordu. Bunun söylenenden öte bir şey olduğunu yaşayarak görüyorum. Gerçekten her şeyi içinde barındıran müthiş bir basketbol organizasyonu. Bunun bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor. İlk sezonumda hem kişilik hem de basketbol olarak olgunlaştığımı düşünüyorum. Geçmişe göre farkımı milli maçlarda göstereceğim.”

‘HALA GENÇ BİR TAKIMIZ’

“Milli maçlara hazırlık için çok fazla zamanımız yok. 28 Haziran’da Ukrayna ve 1 Temmuz’da İsveç’le oynayacağız. Umarım sakatlık olmayan güzel bir kamp dönemi geçiririz. Rakiplerimiz hakkında bilgim var. Önemli olan bizim maçlarda ne yapacağımız. Sonuçta biz dengeleri değiştirebilecek bir takımız. Çok yetenekli oyunculara sahibiz. Hala genç bir ekibiz ve yapılanma sürecindeyiz. Bu sistemi oturttuğumuzda, bu yazdan itibaren çok başarılı olacağımızı umuyorum.”

‘YETER Kİ SAKATLIK OLMASIN’

“Yolda yürürken ya da bir restoranda gördüğünüz bir Türk sizi çok etkiliyor. Ersan İlyasova’nın takıma sezon ortasında gelmesiyle birlikte takımda aynı dili konuştuğum biri oldu. Ülkemizden gelen destekler bizleri çok olumlu etkiliyor. Bu destekle çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Yeter ki sakatlık olmasın.”

‘EVİMİZDE ATMOSFER FARKLI’

“Ankara’daki milli maçlarda dolu tribünler önünde oynayacağımızı biliyoruz. Biz seyirci ile coşan bir takımız. Ukrayna ve İsveç karşılaşmaları keyifli olacak. Türk oyuncular her zaman seyircisi önünde daha cesur oynuyor. Yine böyle olacağını umuyorum. Ankara seyirci ile bütünleşerek çok güzel bir atmosfer yaratacağız.”