Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers'in alt takımına gönderildi

NBA G-League'de (Gelişim Ligi) mücadele eden Delaware 87ers'ta forma giyecek olan milli oyuncu, NBA'in yeni sezonunda Philadelphia 76ers formasıyla süre alamamıştı. Geçen sezon Banvit ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ve üst düzey performans gösteren genç oyuncu, bu sezon başında aldığı kararla daha önceden draft edildiği NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ın yolunu tutmuştu.

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