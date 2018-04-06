Furkan Palalı kimdir? Bir Mucize Olsun Yiğit Tümer kimdir?

Furkan Palalı kimdir? sorusu gündeme bu akşam ilk bölümüyle ekran yolculuğua başlayacak Bir Mucize Olsun dizisiyle geldi. Furkan Palalı dizide Otuzlu yaşlarının başında. Küçük yaşta yetim ve öksüz kalmış. Son derece çalışkan, dürüst ve cesur bir avukat. Azim Sancaktar’ın sağ kolu olarak başrolde yer alıyor. Yiğit Tümer karateri, doğruluk ve adaletten şaşmayan, kararlı, cesur bir adam. Asla pes etmeyen, inatçı ve hırslı bir yapısı var. Korumacı tarafı fazla gelişmiş. Damla’ya da ilk önce bu refleksle yaklaşıyor. Zamanla Damla’nın iyiliğine, masumiyetine ve cesaretine tanık oldukça genç kıza aşık olmaktan kendini alamıyor.

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı 27 Ekim 1986'da Konya'da dünyaya geldi. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Fakat 2010'dan beri yer aldığı birçok ulusal ve uluslararası defilede ve yine 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda başlayan oyunculuk kariyeriyle, tiyatro oyuncusu olarak Best Model of Turkey seçilen ilk manken olmuştur.

Orta okulu Konya Özel Diltaş Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesinden mezun olan Palalı, üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ankara'da aldığı 6 aylık yaratıcı drama eğitimi, Tuncay Özinel' den aldığı tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den aldığı karakter oyunculuğu eğitimleri de olan Palalı; halen Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.

Konya'da okuduğu sıralarda o sıralar Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başlayan Palalı, aynı kulüpte 7 yıl top koşturduktan sonra 2000 yılında Tofaş kulübü Konya şubesine transfer oldu. Burada da 2 yıl süren başarılı mücadelesinden sonra üniversite kariyerine devam etmek amacıyla basketbola veda etti.

FURKAN PALALI'NIN MANKENLİK KARİYERİ

Furkan Palalı üniversite dönemi boyunca arkadaşlarının desteği ve Ankara'da bir model ajansında çalışan bir arkadaşının vasıtasıyla okul döneminde kayıt olduğu Ankara merkezli bir ajansta modellik kariyerine başlamıştır. Üniversite'den mezun olduktan sonra da İstanbul'dan gelen teklifleri değerlendirmiş ve Selin Boronkay - Selin Boronkay Ajans ile 2010 yılında sözleşme imzalamıştır.

1,5 yıl bu ajansta çeşitli organizasyonlarda yer alan ve birçok defile ve katalog çekimi yapan Palalı aynı zamanda tek hedefi olan Best Model yarışması için çalıştı. Sonra, 2011 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Palalı, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu.

Son olarak 2015 yılında Cem Tatlitug Management Ajansi ile sözleşme imzalamıştır.

FURKAN PALALI'NIN OYUNCULUK KARİYERİ

Küçük Sırlar'da "Aras" karakteri, Adını Feriha Koydum (Model-Konuk Oyuncu) yapımlarında dizi oyunculuğu deneyimleri; Uyan Uyan Gazi Kemal (Şamdan Mehmet, Doktor Zeki ve Rasuhi karakterleri) (2010-2011) ve Tetikçi (Delikanlı - Başrol)(2011-2012) gibi tiyatro deneyimleri olmuştur. Tepebaşı Tiyatrosunda Ferdi Merter'in yazıp yönettiği "Tetikçi" isimli oyunda 6 kez başrol olarak sahne alan Palalı, tiyatro oyunlarına ara vermiştir. Ayrıca ATV' de yayınlanmakta olan "Hayat Devam Ediyor" adlı diziye 17 Şubat 2012 tarihli 14. Bölüm itibarıyla katılan Palalı; oyunculuk başarısını kendi sesiyle canlandırdığı "Giray" karakteri ile de sürdürmüştür.

Bu diziden birinci sezon finali olan 32. Bölüm itibarıyla ayrılmış olan Palalı, 2012-2013 sezonu için baş rollerini Hazal Kaya, Tuğçe Kazaz ve Tardu Flordun ile paylaşacağı, Adam Film tarafından ATV için hazırlanan "Son Yaz - Balkanlar 1912" adlı dizi ile anlaşma sağlamıştır. Anılan dizinin ismi daha sonra ATV tarafından "Son Yaz" olarak değiştirilmiş ve 1. bölüm 25 Eylül 2012 Salı günü yayınlanmıştır.

Daha sonra MinT Yapım ile anlaşma sağlayan Furkan Palalı, Show TV için hazırlanan "Aşk Emek İster" isimli dizide Ekin Türkmen ve Müge Boz ile birlikte başrol olarak yer almış ve dizinin ilk bölümü 14 Nisan 2013 Pazar günü Show TV'de yayınlanmıştır. Dizide işlenen konu şöyledir: "Varlıklı bir ailenin iyi eğitim almış, en iyi okullarda okumuş, en güzel otomobillere binmiş oğlu, okulunu bitirip yurda döner. Holdingde bir oda beklerken babası onu, “İşi en alttan öğreneceksin” deyip fabrikasında işe başlatır... Kimliği gizli tutulan genç veliaht, hayatının aşkını bu fabrikada bulur.''

Palalı Osman Sınav'ın yönettiği ve TRT 1'de yayınlanan Kızılelma dizisinde Millî İstihbarat Teşkilatı elemanı Murad Altay'ı canlandırmıştır. Dizi 2014 yılının Ocak ayında vizyona girmiş ve 23 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan 28. bölümü ile ekranlara veda etmiştir.

8 Ağustos'da TRT 1'de başlayan Son Çıkış dizisinde başrolü oynamaktadır.

1 Nisan 2016'da vizyona girmiş olan Somuncu Baba Aşkın Sırrı isimli sinema filminde başrol oynamıştır.

Son olarak 15 Haziran 2016'da No 309 dizisinde başrolü oynadı.

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