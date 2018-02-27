Furkan Vakfı 3 milyon lirayı aşkın usulsüz yardım toplamış

Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da arasında yer aldığı 5 şüphelinin tutuklandığı Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, vakfa ait yurt ve binalarda yaptıkları aramalarda önemli deliller elde etti.

Yapılan aramalarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen yardım toplama makbuzlarının dışında vakıf üyelerinin bastırdığı sahte makbuzlar ele geçirildi.

Sahte makbuzlarla zanlıların "nakit, kurban, dergi, sucuk, takvim, CD ve adak" başlıkları altında kayıt dışı yardım topladıkları tespit edildi.

Vakıf tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan makbuzla resmi olarak 2016'da sadece 20 lira yardım toplandığı ancak sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın para ve yardım temin edildiği belirlendi.

DÖVİZ VE ALTIN DA TOPLAMIŞLAR

AA'nın haberine göre ; şüphelilerin, Türk lirasının yanı sıra döviz ve altın olarak da bağış topladıkları belirtildi.

Öğrenci yurtlarında kullanılmak üzere sahte makbuzlarla sağlanan kayıt dışı paranın nereye harcandığının tespit edilemediği, vakfın diğer şubelerinde yapılan aramalarda da bu rakamın artabileceği öğrenildi.

Ayrıca, şüpheli vakıf üyelerinin, sahte makbuzlarla Kurban Bayramı'nda topladıkları kurban ve etleri sucuk yaptırıp satarak örgüte yasa dışı gelir elde ettikleri öne sürüldü.

OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

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