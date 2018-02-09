Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturmada "vakıf" adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün, DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile bağlantısı olduğuna yönelik iddialara yer verildi.

AA'nın haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumluları hakkında başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

İddiaya göre vakfın başkanı Alparslan Kuytul tarafından bir suç örgütü kuruldu. "Vakıf" adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen örgütte hiyerarşik yapı oluşturuldu. Bu yapıda Kuytul'un dışındaki üyelerin "Hocalar" olarak tanımlandığı öne sürüldü.

Hiyerarşik yapıya göre, en alt kademesinde "Sorumlu" olarak nitelendirilenlerin bulunduğu belirtilen örgütte Kuytul'un talimatları, "Hocalar" ve "Sorumlu" grupları arasında örgüt üyelerine ulaştırıldığı iddia ediliyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı araştırmada, örgütün ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini hedef aldığı tespitine yer verildi. Buna göre, örgütün üye kazanmak için hedef aldığı öğrencilerin vakfa ait yurtlarda kalmalarını sağladığı öne sürülüyor.

"BEYİN YIKAMA TAKTİĞİ" İDDİASI

İddiaya göre örgütün ideolojisi doğrultusunda sözde "cihat" fikirleri tebliğ edildi. Yurtlarda kalanlara savaş görüntüleri izlettirdiği belirtilen örgütün devlete karşı isyan, ayaklanma içerikli kitapların okutulmasını sağlayarak beyin yıkama taktikleri uyguladığı öne sürüldü.

Halkın dini duygularını istismar ettiği belirtilen örgütün gelirlerini vakıf bağışlarından sağladığı belirtildi. Gelirinin büyük kısmının kayıt dışı olduğu tespitinin yer aldığı iddialarda vakfın, sahte makbuzlar düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı da öne sürüldü.

VAKFIN TOPLADIĞI BAĞIŞLARLA İLGİLİ İDDİALAR

Toplanan bağışların, vakfın resmi kayıtlarına aktarılmadan örgüt faaliyetlerinde kullanıldığı iddialar arasında. Burs ödemeleri için açılan ve öğrencilerde bulunması gereken banka hesap cüzdanlarının da vakfın merkezindeki aramada ele geçirildiği belirtildi. Yine iddiaya göre burs ödemeleri düzenli olarak banka hesaplarından çekilerek örgüte aktarıldı.

"Vakıf faaliyeti" adı altında toplanan kurban derisi ve kurban etlerinin de kayıt dışı satışı yapılarak örgüte mali kaynak sağlandığı öne sürülüyor.

Vakfa ait kaçak olduğu belirlenen yurtlarda ayrıca çocuklara yönelik cinsel istismar suçunun işlendiğine dair şikayetler alındığı tespitine yer verildi.

"DEAŞ VE EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE BAĞLANTILI" İDDİASI

Öte yandan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayla örgütün DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile bağlantılarına yönelik iddialar da ortaya çıktı.

Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan D.D'nin vakfa sürekli geldiği, R.B. adlı tutuklunun da vakıf yurtlarında ders verdiği öne sürüldü.

Geçen yıl nisan ayında yapılan izinsiz gösteride yer alan bir kişinin de DEAŞ üyesi olduğu belirtildi.

DEAŞ'a katılmak üzere Türkiye'ye gelenlerin, vakfa ait yurtlarda barındırıldığı, söz konusu kişilerin vakfın izinsiz gösteri ve yürüyüşlerinde yer aldığı öne sürüldü.

Kuytul'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişimine destek oluşturacak nitelikte olduğu tespit edilen konuşmalarının yanı sıra Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı aleyhindeki propagandası da vakıf ve örgüt üyeleri aracılığıyla internet ortamına aktarıldı. Kuytul'un PKK başta olmak üzere terör örgütlerine destek verdiği iddiası da soruşturmada yer aldı.

Soruşturma doğrultusunda "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyetleri kapsamında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi ve vakıf tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarından da işlem yapıldı.

VAKFA YÖNELİK OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Vakfın genel merkezinin bulunduğu binadaki aramalarda kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetleri nedeniyle kayyum atanmıştı.

DARBE GİRİŞİMİNE DESTEK NİTELİĞİNDE OLDUĞU BELİRLENEN AÇIKLAMALAR

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının kurucu başkanı Alparslan Kuytul hakkında daha önce yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından iki ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Adana 2. ve 22. Asliye Ceza mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul için 7 yıl hapis cezası istenmişti. Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kuytul'un video paylaşım sitesinde 1 Temmuz 2016'da yayınlanan konuşmasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtilmişti.

Adana 2. ve 22. Asliye Ceza mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul için 7 yıl hapis cezası istenmişti. Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kuytul'un video paylaşım sitesinde 1 Temmuz 2016'da yayınlanan konuşmasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtilmişti.

Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede de Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen görüntülerinde, FETÖ'nün darbe girişimini destekler mahiyette açıklamalar yaptığı bildirilmişti.

İddianamede, Kuytul'un, konuşmalarında darbe girişimi sonrası tutulan demokrasi nöbetlerine de tepki gösterdiği, "Demokrasi dediğiniz zaman tüm haramları da kabul etmiş oluyorsunuz. Ben söylüyorum, kim demokrasi için sokaklara çıkarsa gayri İslami bir düzeni savunmuş olur. Bunun da hesabını Allah'a verir." sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği kaydedilmişti.

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