Adana, Elazığ ve Niğde'de 30 Ocak'ta düzenlenen operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.

DURDURULAN OTOMOBİLDE CD, DERGİ, KİTAP VE AFİŞLER ELE GEÇİRİLDİ

AA'nın aktardığına göre, yakalanan 2 zanlıdan biri olan Cemal K'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında otomobilinin şüphe üzerine durdurulup, bagajında vakfa ait dizüstü bilgisayar, bilgisayar kasası, telefon, 38 CD, bin dergi, 850 dergi eki, 18 kitap ve 30 afiş ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA'nın operasyonda ele geçirilenlere ilişkin paylaştığı fotoğraf

Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FURKAN VAKFI'NA YÖNELİK OPERASYONLAR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 26 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı.

Vakfın genel merkezinin bulunduğu binadaki aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atanmıştı.

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