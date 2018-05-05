Fürth - Duisburg maçı heyecanı

Fürth ve Duisburg, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Fürth 38 puanla 16. sırada, Duisburg 44 puanla 7. sırada bulunuyor. Fürth, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Duisburg, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 482 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fürth kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Duisburg sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Fürth önceki hafta Sandhausen mücadelesinde 3-1 kazandı.

Duisburg ise RB Leipzig maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Fürth, 24 gol attı ve 16 gol yedi.

Duisburg, dış sahada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Duisburg 23 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.