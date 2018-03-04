Futbol, Almanların kar ettiği bir oyundur

İngilizlerin efsane golcüsü Gary Lineker’in, “Futbol, 22 kişinin 90 dakika boyunca mücadele ettiği ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur” sözü hâlâ geçerliliğini korur. Ancak bu yorum bugün 100 milyar euroya dayanmış dünya futbol ekonomisinde, işin ekonomik tarafını da çok güzel özetler hâlâ geldi. Öyle ki, bu sözü günümüzde “Futbol 10 milyarlarca euronun harcandığı ve sonunda Almanların kâr ettiği bir oyundur” şeklinde uyarlamak mümkün. Çünkü, diğer Avrupa ülkelerinde birçok futbol kulübü maddi sorunlarla boğuşurken, yeni açıklanan 2016-2017 sezonu verilerine göre Bundesliga’da mücadele eden 18 takımdan 16’sı kâr elde etti; sadece Hertha Berlin ve Hamburg sezonu eksi bilançoyla kapattı.



Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, Avrupa liglerine bakıldığında İtalya’da kulüpler 203 milyon euro, İngiltere’de 186 milyon euro, Türkiye’de 153 milyon euro zarar açıklarken, Almanya’da kulüpler 176 milyon euro kâr ederek bu alanda liste başında yer alıyor. Alman kulüpleri gelirde ise 4.9 milyar euro kazanan İngiliz ekiplerinin ardından ikinci sıradalar.



Almanya Futbol Ligi’nin (DFL) 2018 raporuna göre, Bundesliga ve Bundesliga 1’in gelirleri 201617 sezonunda 4 milyar euroyu aştı. Bu gelirlerin 650 milyonu ise Bundesliga 1 kulüplerine ait. Rakamlar, Bundesliga 1 kulüplerinin gelirde neredeyse 734 milyon euroluk gelir elde eden Türkiye Süper Lig takımlarını yakaladığını gösteriyor.



Kulüplerden 15 yılda altyapıya 1.4 milyar euro



Alman kulüplerinin altyapıdan bu kadar oyuncu çıkarmasının nedeni, kulüplerin akademilerine ayırdığı kaynağın büyüklüğü. Öyle ki, Bundesliga kulüplerinin 2002 yılından bu yana akademilerine ayırdığı kaynak 1.4 milyar euroya ulaşmış durumda.



Almanya’da 2016-2017 sezonu için altyapılara 163.4 milyon euroluk yatırım yapılırken, bu rakam 2012-2013 sezonundaki tutarın yüzde 54 üzerinde olarak göze çarpıyor.



Vergileri dudak uçuklatıyor



Türk kulüpleri devlete olan vergi borçları için her yıl ‘af’ peşinde koşarken, Alman kulüplerinin ödediği vergiler dudak uçuklatıyor. Bundesliga takımları geçen yıl 1.1 milyar euro, 2007-2008 sezonundan bu yana 8.6 milyar euro vergi ödedi.

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