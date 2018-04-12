Son olarak Çin'in Jiangsu Suning ekibinde çalışan 71 yaşındaki Capello, teknik direktörlük kariyeri boyunca İtalya'da Milan, Roma, Juventus ve İspanya'da Real Madrid ile İngiltere ve Rusya Milli Takımı'nda görev yaptı.

Capello, özellikle 1990'lı yıllarda Milan'da yaşadığı 4 lig, 3 İtalya Süper Kupa ve birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa şampiyonluklarıyla adından söz ettirdi. İtalyan teknik adam, Real Madrid'de 2 defa lig şampiyonluğuna ulaştı. Roma'da birer lig ve İtalya Süper Kupa zaferleri de elde eden Capello'nun Juventus ile kazandığı 2 lig şampiyonluğu ise İtalya'daki şike skandalı nedeniyle geri alınmıştı.

EN BAŞARILI YILLARINI MILAN'DA YAŞADI

İtalya'nın Milan ekibinde antrenörlük yaparak kariyerine adım atan Capello, 1991 yılında kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü oldu.

1991-1996 ile 1997-1998 yıllarında iki kez Milan'ın başına geçen İtalyan teknik adam, bu süreçte 4 lig şampiyonluğu, 3 İtalya Süper Kupa ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri elde etti.

Capello, Milan'daki ilk döneminde üst üste 4 sene ligde şampiyonluk ipini göğüslerken, 1993-1994 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.

REAL MADRID İLE İKİ ŞAMPİYONLUK

Milan'daki başarılı geçen yılların ardından kariyerine İspanya'nın Real Madrid takımında devam eden Capello, Madrid ekibinde iki sezon görev yaptı.

1996-1997 sezonunda İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Capellolu Real Madrid, 92 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştı.

Başkent ekibi bir sezon önce ise sadece 70 puan toplamış ve ligi 6. sırada tamamlamıştı.

10 sene aradan sonra 2006'da tekrar Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirilen Capello, eflatun-beyazlıları yeniden zirveye taşımayı başardı.

ROMA'YI YILLAR SONRA ŞAMPİYON YAPTI

İtalyan teknik adam, İspanya'daki ilk macerasının ardından tekrar ülkesinin yolunu tuttu.

Milan'daki ikinci sezonunda başarılı olamayan Capello, 1999 yılında Roma'nın başına geçti.

2000-2001 yılında Roma'yı ligde şampiyon yapan İtalyan teknik adam, başkent ekibine 18 yıl sonra bu zaferi hediye etti.

Capello, 1999-2004 yıllarında görev yaptığı başkent temsilcisinde birer lig ve İtalya Süper Kupası kazandı.

İKİ KEZ MİLLİ TAKIM ÇALIŞTIRDI

Milan, Real Madrid, Roma, Juventus ve Jiangsu Suning gibi kulüp takımlarını çalıştıran Capello, iki kez de milli takımda görev yaptı.

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın başına 2007'in aralık ayında geçen İtalyan çalıştırıcı, İngilizleri 2010 Dünya Kupası son 16 turuna kadar taşımıştı.

Capello, 2012'de başına geçtiği Rusya Milli Futbol Takımı'nda ise Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermişti.

Öte yandan, 2004-2006 yıllarında İtalya'nın Juventus takımıyla anlaşan Capello'nun siyah-beyazlılar ile kazandığı 2 lig şampiyonluğu İtalya'daki şike skandalı nedeniyle geri alınmıştı.

Son olarak 2017'de Çin ekibi Jiangsu Suning'in teknik adamlığını yapan 71 yaşındaki çalıştırıcı, 27 yıllık kariyerine nokta koydu.