Futbol Federasyonu ile Fatih Terim mahkemelik. İlk duruşma yapıldı. İkincisi 7 Mart tarihinde. Federasyon, “Terim yüzünden Dünya Kupası’na gidemedik. Bir çalışan olarak yöneticisini darp etti. Üstelik ‘Yaptım, yine yaparım’ dedi” tezini savunsa da ortada kapı gibi bir sözleşme var. İşte o sözleşme Fatih Terim’in elini güçlendiriyor. Terim 3.5 milyon Euro’yu tahsil etmek istiyor.

Kimileri, “Öyle bir sözleşme şartları var ki. Sanırsınız Terim bu parayı da alsın diye federasyondaki görevine son verilmiş. Bunları bile bile hocayı gönderiyorlarsa tazminat kazansın istiyorlar demektir! Çünkü federasyonun davayı kazanma şansı sıfır” diyor...

Abartılı ve belki de maksatlı bir görüş. Federasyonun sözleşmeyi neden feshettiği ortada. Ama bunları söyleyenler de sade vatandaşlar değil, hukukçular. Federasyon hukukçuları arasında da böyle düşünenler var.

Hatta daha da ileri götürüyorlar işi. “Bu sözleşme şartları ile ölü bile dirilir, para alır!” diyen var örneğin..

Bu cümle işin bir anlamda esprisi tabii. Ama bu esprili cümle gerçeği de yansıtıyor. İşin özü ortadaki sözleşme o derece Terim’in lehine yani.

************

'BAĞIMLI OLMA, SPORCU OL'

Spor yazarları olarak Antalya’da 54. TSYD buluşmasındaydık. İlk gün konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tı.

Samimi bir şekilde söyleyebilirim ki benim gördüğüm en istekli spor bakanı. Heyecanla işine soyunmuş, çok şey yapmak istiyor. Programını iptal edebilirdi ama kurmaylarına “Ben o seminerde olmalıyım” dedi, hasta hasta sabah 06.40 uçağı ile geldi. Tam 6 saat boyunca seminerde kaldı. Hem anlattı, hem anlatılanları cankulağıyla dinledi.

Öncelik verdiği konulardan biri de uyuşturucu ile mücadele. Bakanlık olarak bağımlılıklarla ilgili seferberlik başlatmışlar. Gençlere “Bağımlı olma, sporcu ol” diyorlar. “Sokaklar bizim, gençlik bizim” projeleri var.

Osman Aşkın Bak bu mücadeleye kendini adamış. Basından da destek bekliyor haliyle. Biz de TSYD olarak bu çağrıya duyarsız kalamazdık. Bakanlığın uyuşturucu ile mücadele seferberliğine spor yazarları olarak elimizden geldiğince destek verme kararı aldık. Komisyon kurduk, ilk adımı attık. Bakan öylesine rakamlar sundu ki dudak uçuklatır. Önlem alınmazsa gençlerimizi kaybederiz, geleceğimizi kaybederiz.

ARDA...

Arda Turan haberi neden bu kadar büyüdü anlayamadım. Ama bir konu var Mehmet Ağar-Arda buluşmasında Arda en kritik noktada ne cevap vermiş kimse değinmiyor.

“Terim’le çalışmam” gibi bir düşüncesi yokmuş ya.. Terim ile çalışır mıymış mesela? “Seve seve gelirim mi” demiş yoksa?

Arda o yemekte Terim’e kırgın olduğunu da söyledi, konunun zamana bırakılması gerektiğini de..

Yani en azından Terim’li dönem için Galatasaray kapılarını kapadı. Ben bunu böyle anlarım. Yoksa Arda’nın Galatasaray sevgisini zaten kimse elinden alamaz.

Şunları da eklemeden geçemeyeceğim. Sayın başkan Dursun Özbek, “Sırf Arda’yı almadık diye böyle haberler yapıyorlar” diyor. Yani benim haberimin maksatlı, kasıtlı olduğunu ileri sürüyor.

Şükürler olsun ki 30 yıllık meslek hayatımda tek bir kasıtlı haber, birilerini yıpratmak, karalamak amacıyla tek bir masabaşı haber yazmadım.

Hayatımda da kimse bana haber servis etmedi, edemez. Her yazdığım kendi emeğimle edindiğim istihbarata dayanır. Oturduğum yerden de ahkam kesmem.