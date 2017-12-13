Yeni yılın ocak-mart döneminde yerli ve yabancı futbol kulüplerini ağırlayacak Antalya'nın, 100 milyon euroluk gelirin üzerine çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin önde spor turizm merkezi Antalya, ocak-mart döneminde yaşanacak futbol kamplarına hazırlanıyor. Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek yaklaşık 2 bin takım, konaklama tesislerinde kamp yapacak.

İkliminin uygun olması, FIFA kriterlerine sahip sahaların bulunması, teknik imkanların çokluğu ve otellerde sunulan yüksek hizmetle takımların gözdesi Antalya'da yapılan kamplar, hem kış döneminin dolu geçmesi hem de Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük fayda sağlıyor.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 futbol sahasına sahip Antalya'da ocak ayının başından itibaren yerli ve yabancı takımların kamp yapmaya başlayacağını söyledi.

"ANTRENMAN YAPACAK YER KALMADI"

Yaklaşık 2 bin futbol takımının kamp için Antalya'ya geleceğini belirten Yaşacan, bunların yanı sıra maçları yönetecek hakemler, 14, 15 ve 16 yaş grupları çocuklar ile veteran takımlarının da aynı dönemde Antalya'da olacağını ifade etti.

Yaşacan, Antalya'daki sahalarda antrenman yapacak yer kalmadığına dikkati çekerek, "Eski günlerimize geri dönüyoruz. Çok daha iyi olacağız. Otellerimizin ve sahalarımızın doluluk oranları çok yüksek. 2014'de elde ettiğimiz 100 milyon euroluk geliri geçeceğiz." dedi.

RUS TAKIMLARI ANTALYA'DA

Şu anda Türk takımlarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Çekya, Macaristan, Arap ülkeleri ve İran gibi 30'a yakın takımın Antalya'da kamp yapmasının kesinleştiğini aktaran Yaşacan, "Rusya ile yaşanan krizi aştık. Rusya Premier Lig takımlarından yüzde 90'ı kamp için rezervasyonlarını yapmış durumda." diye konuştu.

Rusya ile yaşanılan krizin ardından spor turizminin değerini bilmeyen birçok ülkenin burada güzel bir pasta olduğunu gördüğünü, bu işe sarılmaya başladığını anlatan Yaşacan, spor turizminin aynı zamanda bir tanıtım çalışması olduğunu vurguladı.

Ocak-mart döneminin aynı zamanda yaz turizm sezonunun erken rezervasyon dönemi olduğunu anımsatan Yaşacan, Antalya'ya kamp için gelen takımların taraftarlarının televizyon, internet ve naklen yayınlarla 24 saat onları takip ettiğini, bu sayede kente gelen turist sayısına doğrudan katkı yaptığını bildirdi.

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