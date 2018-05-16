TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerin, İsrail Devleti'nin saldırıları sonucu şehit düşen Filistinlileri anmak için yapılan saygı duruşu ile başladığı bildirildi.

Açılış konuşmasını TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Kurulu Başkanı Fuat Guguloğlu'nun yaptığı seminere katılan kursiyerlere, talimatlar ve uygulamalar konusunda bilgiler verildiği kaydedildi.

Futbol menajerliği için başvuran 51 kişiden 36'sının yapılan mülakatı geçtiği, 15'inin ise başarısız olduğu ifade edildi.