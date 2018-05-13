Gazete Habertürk'ün haberine göre; Gaziantepspor’un bu yıl 3. kez yapılan olağanüstü genel kurulu ilginç bir seçime sahne oldu. 104 delegenin katıldığı kongrede adaylar Mehmet Kızıl ve Hasan Şahin 52’şer oy alınca başkan seçilemedi. Tüzükte bu durum için bir madde olmayınca divan kurulu kararıyla yazı-tura yapıldı ve yeni başkan Hasan Şahin oldu.

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