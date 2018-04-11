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Başkent Belgrad'da rakibini konuk eden Partizan, rövanş maçına hızlı başlamış ve ilk yarıyı 3-0 önde kapatmıştı. Partizan, ikinci yarıda ihtiyacı olan golü de bularak QPR'ı 4-0 mağlup etti. Tarihi bir galibiyet elde eden Partizan, böylece UEFA Kupası 3. turuna çıkmayı başardı.