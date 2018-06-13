Futbola ilgide Türkiye dünya üçüncüsü

Dünya genelinde futbola ilgiye ilişkin yeni bir araştırmada Türkiye, üçüncü sırada yer aldı.
İngiltere merkezli spor araştırmaları şirketi Nielson Sports'un Dünya Kupası öncesinde yayımladığı verilere göre, nüfusa oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkede futbola ilgi duyduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 80.
2017 verilerine dayanan ve 30 ülkeyi kapsayan listede, Tayland yüzde 78'le ikinci sırada yer alırken, Türkiye'yle birlikte üçüncülüğü paylaşan Şili ve Portekiz'de bu oran yüzde 75.
Listedeki en çarpıcı verilerden biri beş kez Dünya Şampiyonu olan Brezilya'yla ilgili.
Araştırmaya göre, listede 13. sırada yer alan Brezilya'da futbolla ilgilendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 60'a düştü.
Aynı şirketin Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'ndan önceki verilerinde bu oran yüzde 72 düzeyindeydi. Brezilya o yıl yarı finalde Almanya'ya 7-1 yenilmişti.
Çin'de futbola ilgi dört yıl öncesine göre artarak yüzde 27'den yüzde 32'ye çıkarken Hindistan'da halkın yüzde 45'inin, ABD'de de yüzde 32'sinin futbolla ilgili olduğu belirtiliyor.
Listede 17. sırada yer alan İngiltere'de futbola ilgili yüzde 51 düzeyinde.
Araştırmada, futbolcuların sosyal medyada taraftarlarla etkileşimine dair veriler de bulunuyor.
Bu yılın ilk beş ayını kapsayan ve takipçi sayısını değil etkileşimi temel alan araştırmaya göre Facebook, Twitter ve Instagram'da toplam 570 milyon etkileşime ulaşan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo birinci sırada. Listede Neymar (294 milyon) ikinci, Messi de (201 milyon) üçüncü durumda.
Real Madrid'in savunma oyuncusu Sergio Ramos (158 milyon) dördüncü, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah da (105,3 milyon) beşinci sırada yer alıyor.
Ronaldo'nun Twitter, Instagram ve Facebook'ta toplam 322,8 milyon takipçisi var.
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