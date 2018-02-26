Cadde'nin haberine göre, sabah erken saatlerde alışveriş merkezine gelen Burak Yılmaz, ilk olarak kızları ile birlikte kahvaltı yaptı.

Çocuk mağazalarını gezip kızlarına alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen yıldız futbolcu, "Bugün izin günüm arkadaşlar. Soluğu prenseslerimin yanında aldım. Tüm günümü onlara ayırdım. Çok şükür büyüyorlar yavaş yavaş ve neredeyse kendi alışverişlerini kendileri yapıyorlar" açıklamasında bulundu.