Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Olay, geçtiğimiz yıl 13 Ocak günü meydana geldi. Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, oğlunun rahatsızlanması üzerine çocuğunu da alarak hastaneye gitti. Aracıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne girmek isteyen Aşık, iddiaya göre aracını Başhekimlik binası önüne bırakmak istedi.

Güvenlik görevlisi Merve A., ise Yağmur Aşık'ı uyararak aracını park etmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi ve Aşık arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında hastane binasına gelen bir başka aracı içeri alan güvenlik görevlisi, aracın hastane doktora ait olduğunu söylese de Aşık aracı kullanan şoförle görüştü ve hasta yakını olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Aşık, yine iddiaya göre genç kadınla arasında arbede yaşayınca, hastane polisi durumu müdahale etti.

"ÖZEL HASTANEYE GİT DEDİ"

Güvenlik görevlisi olayla ilgili Yağmur Aşık'tan şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aşık'ın ifadesine başvuruldu. Yağmur Aşık, güvenlik görevlisinin kendisine hakaret ettiğini beyan ederek, "Olay günü çocuğum çok hastaydı. Güvenlik görevlisinden rica ettim. Ricamı reddetti. Ardından bağırıp hakaret etti. Darp olayı zaten yoktur. Aksine beni aracımdan indirip itekledi. Asıl mağdur benim. Görevli özel hastaneye git burada ne işin var dedi. Param var diye özel hastaneye gitmek zorunda değilim" dedi.

DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Yağmur Aşık hakkında dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bilindiği gibi Aşık, görümcelerini darp ettiği gerekçesiyle yargılanıyor.