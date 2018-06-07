Futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu, Güney Afrika'da

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu, önce memleketi Bayburt'u ardından Giresun ve Trabzon illerini ziyaret etti. Futbolcu daha sonra ise rotasını Güney Afrika'ya çevirdi