HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bir dönem Fenerbahçe’de top koşturan Andre Dos Santos ve kız arkadaşlarının da eşlik ettiği çift, Ortaköy'de bir mekânda eğlendi.



Baptista ve eşi mekân çıkışında flaşların patlamasıyla önce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı, ardındansa basın mensuplarını gülümseyerek selamladı.



Santos’un yanındaki kadınlarsa panikle sağa sola koşuşturdu.

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