HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Neşet Ertaş’ın ‘Neredesin Sen’ türküsünü söyleyen ikilinin ardından Oğuzhan Koç ile Emre Belözoğlu, Sezen Aksu’nun ‘Belalım’ şarkısında düet yaptı.



Kerem Tunçeri ise çok sevdiği ‘Tanrım’ı şarkının sahibi Deha ile birlikte yorumladı.



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